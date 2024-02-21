У ЄС повідомили деталі нового пакету санкцій проти Росії

Посли країн-членів Євросоюзу узгодили 13-й санкційний пакет проти Росії, він має бути опублікований в офіційному журналі ЄС орієнтовно у пʼятницю, 23 лютого, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

«Цей пакет є одним із найширших, затверджених ЄС. Він пройде письмову процедуру та буде офіційно затверджений до 24 лютого», – йдеться у повідомленні Європейської Ради.

У санкційних списках майже 200 осіб і компаній, також передбачені секторальні обмеження, націленні на блокування купівлі «компонентів безпілотників, які потрапляють до російського військового комплексу, а потім на поле бою в Україні. До нього входять кілька російських компаній, а також треті країни», повідомили дипломати у ЄС.

Зокрема, секторальні санкції стосуються 27 компаній, серед них – підприємства з Китаю, Індії, Туреччини, Сербії та Казахстану.

Що стосуються індивідуальних санкцій проти російських компаній та фізичних осіб, то у переліку переважно керівники (48 осіб) військових підприємств та самі підприємства (понад 50), що виробляють важку та легку зброю, її компоненти, а також ІТ- та логістичні компанії і їхні керівники, які співпрацюють з Міноборони Росії.

Також у переліку 12 осіб, які займають посади так званих суддів та міністрів на окупованих територіях.

Серед них є так звана «міністр освіти, науки та молоді Республіки Крим» Валентина Лаврик, яка «контролює реалізацію системи мілітаризації освіти для українських дітей у незаконно анексованому Криму, а також утиск української мови та культури для цих дітей», йдеться в обґрунтуванні санкцій.

Окрім того, Лаврик «відповідала за координацію та нагляд за переміщенням дітей з незаконно окупованих областей Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у табори, розташовані в Криму. Частині дітей, які поїхали туди за згодою батьків, не дозволили повернутися в Україну через їхні проукраїнські погляди», – йдеться у документі.

У списках також так звані «виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я», «міністр праці та соціальної політики», «міністр освіти», «міністр молодіжної політики», «міністр промисловості» Херсонської області.

Водночас посли ЄС не підтримали спробу Угорщини виключити зі списків імена трьох російських олігархів – йдеться про Алішера Усманова, В’ячеслава Кантора та Дмитра Мазепіна-молодшого.

Що стосується підсанкційних підприємств, то серед них є не лише військові, а й організація, яка працює з дітьми, – воєнно-патріотичний центр «Вимпел», що займається воєнною підготовкою підлітків та дітей молодшого віку.

«Вимпел» за різними програмами займається перевихованням українських дітей, у тому числі нелегально депортованих до Росії», – йдеться у пояснювальній записці до санкцій.

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Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й набір санкцій, які можуть включати нові заборони на імпорт.