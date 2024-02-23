«Більше зусиль задля перемоги України». Генсекретар НАТО про Авдіївку, F-16, Трампа й Навального

БРЮССЕЛЬ – Що змінить захоплення російськими військами Авдіївки? Чи посилять рішучість союзників у підтримці України російські успіхи на Донбасі та смерть опозиціонера Олексія Навального у російській в’язниці? Чого очікувати Європі від можливого приходу до влади Дональда Трампа та як переконати Конгрес схвалити допомогу Україні?

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода розповів генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, який очолює альянс упродовж майже 10 років – він офіційно обійняв посаду 2014-го, невдовзі після окупації Росією Криму, і його мандат неодноразово подовжували.

– Пане генеральний секретарю, як ви знаєте, ситуацію на полі бою в Україні називають патовою. Тож з огляду на обставини, чи можна очікувати, що зараз союзники по НАТО почнуть використовувати всі інструменти, наявні у їхньому розпорядженні, щоб сприяти перемозі України?

– Абсолютно. Ми можемо очікувати, що союзники по НАТО докладуть більше зусиль для того, щоб Україна перемогла, оскільки це було чітко заявлено країнами-членами альянсу. Це про солідарність з Україною, але це також в інтересах нашої безпеки.

Це – не благодійність. Це – інвестиція в нашу власну безпеку

Тому, коли я подорожую і розмовляю зі столицями, політичними лідерами НАТО, я завжди наголошую, що це – не благодійність. Це – інвестиція в нашу власну безпеку, а також те, що наша щоденна підтримка змінює ситуацію на полі бою. Багато союзників забули, що на початку цієї війни ми боялися, що Росія збирається взяти під контроль Україну протягом кількох днів чи кількох тижнів, а сталося навпаки. Україна змогла звільнити – ви змогли звільнити 50% своєї території. І ми повинні забезпечити посилення підтримки України.

– Яких тактичних, а також стратегічних наслідків можна очікувати після захоплення російськими військами Авдіївки?

Не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію

– Це свідчить про те, що ситуація на полі бою дуже складна чи ж напрочуд складна, як сказав президент Зеленський. Але ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків.

Це також наслідок того, що Росія отримала значну військову підтримку від Ірану, Північної Кореї та змогла наростити власне виробництво. І також мобілізувала більше сил. Отже, це робить важливим, щоб союзники по НАТО надавали військову підтримку, боєприпаси та інші види допомоги. Але, звісно, також, щоб Україна була здатна отримати необхідні сили й мобілізувати особовий склад, необхідний для продовження боротьби з російськими загарбниками.

– Чи можуть перші помітні військові успіхи Росії за останні місяці, а потім і смерть відомого російського опозиціонера Олексія Навального якось сприяти прискоренню ухвалення Конгресом пакету військової допомоги Україні?

Найкращий спосіб вшанувати пам’ять Олексія Навального – це зробити так, щоб президент Путін не переміг на полі бою

– Принаймні ці дві події демонструють нагальну потребу підтримати Україну. Частково – щоб запобігти подальшим здобуткам Росії, але забезпечити водночас можливості України звільнити більше території. І я глибоко вірю, що найкращий спосіб вшанувати пам’ять Олексія Навального – це зробити так, щоб президент Путін не переміг на полі бою, а перемогла Україна.

Хороша новина полягає в тому, що лише за останні кілька днів ми бачили великі нові оголошення, наприклад, від Швеції про понад 600 мільйонів (доларів – ред.) додаткової підтримки, враховуючи бойові катери, ППО та значну кількість боєприпасів. Канада оголосила про велику додаткову підтримку, що включає в себе понад 800 передових дронів. І це доповнює заяву, зроблену Францією та Німеччиною минулого тижня, що передбачає мільярди доларів додаткової підтримки. Дуже вітається оголошення Японії. Також цього тижня – понад 100 мільйонів (доларів – ред.) додатково на розмінування. Тому, звісно, ми зосереджені на Сполучених Штатах, але ми також бачимо, як інші союзники справді активізуються та надають значну підтримку Україні.

– Як Європі підготуватися до можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому на тлі його заяв про те, що він заохочуватиме Росію атакувати союзників по НАТО, які не платять за рахунками?

Очікую, що, незалежно від результатів виборів у США цього року, США залишаться відданим союзником НАТО

– По-перше, Сполучені Штати були вірним і відданим союзником НАТО відтоді, як альянс був створений 1949 року. І різні адміністрації від прореспубліканських на продемократичні завжди підтримували НАТО. І я очікую, що, незалежно від результатів виборів у США цього року, США залишаться відданим союзником НАТО, оскільки це в безпекових інтересах Сполучених Штатів.

США безпечніші та сильніші, маючи понад 30 союзників. Це те, чого в Китаю та Росії взагалі немає. Це велика перевага для Сполучених Штатів. По-друге, це широка двопартійна підтримка України в США. І по-третє, критика з боку США була спрямована не на адресу НАТО, а на адресу союзників НАТО, які не витрачають достатньо коштів на НАТО.

Хороша новина полягає в тому, що ми оприлюднили лише кілька днів тому нові цифри, які показують, що все більше і більше союзників досягають цілі НАТО щодо витрат 2% ВВП на оборону. Якщо ви складете разом те, що роблять усі європейські союзники, і порівняєте це із загальним ВВП у Європі – це фактично 2% сьогодні. Це добре, але цього недостатньо, оскільки ми хочемо, щоб усі союзники витрачали 2%.

І ми також переконалися, що 2% є мінімумом. Це свідчить про те, що ми подолали довгий шлях, відколи 2014-го взяли на себе зобов’язання витрачати більше, аніж коли лише три союзники витрачали 2% ВВП на оборону. Тепер це 18 (союзників – ред.), і, сподіваюся, незабаром ще більше союзників будуть витрачати на оборону 2% ВВП.

– Ми постійно чуємо багато критики на адресу союзників по НАТО, що вони нібито дають Україні достатньо зброї, щоб не програти, але недостатньо, щоб виграти. Чи вважаєте ви ці коментарі справедливими?

На початку війни світ вагався, чи ж надавати найсучаснішу зброю. Але це суттєво змінилося

– Думаю, ви повинні визнати, що на початку війни світ вагався, чи ж надавати найсучаснішу зброю. Але це суттєво змінилося. Тепер союзники надають не тільки велику кількість боєприпасів, артилерії та різних типів зброї, але і все більш досконале озброєння, в тому числі найдосконаліші бойові танки – Leopard і Abrams, бронетранспортери, такі, як Marders і Bradleys. І, звісно, дуже передові системи протиповітряної оборони, враховуючи NASAMS і Patriots, а також крилаті ракети великої дальності – Storm Shadow, Scalps з Великої Британії та Франції. Це надзвичайно передові, точні системи зброї великої дальності.

Крім того, зараз ми навчаємо українських пілотів F-16, і союзники також оголосили про доставку вельми значної кількості F-16 в Україну якомога швидше. Підтримка розвивалася у міру того, як розвивалася війна. Я вітаю, що союзники надають також більш досконалі системи. Також вважаю, що, окрім обговорення систем, що завжди важливо (F-16 чи крилатих ракет), дуже важливо також пам'ятати, що нам потрібно тримати в належному стані озброєння чи системи, які постачаються: боєприпаси, запчастини, технічне обслуговування, ремонт. Це величезне завдання, і ми також повинні зосередитися на цьому, оскільки ми знаємо, що чим більше зможемо ремонтувати та обслуговувати зброї, яка зберігається в Україні, тим сильнішими будуть українські Збройні сили.

– Генеральний секретарю, ви щойно згадали про літаки F-16. Чи відомо, коли саме їх доставлять Україні і чи супроводжуватимуться вони обмеженнями не нападати на територію Росії?

– Неможливо точно сказати, коли, тому що це дилема. Ми всі хочемо, щоб F-16 були там (в Україні – ред.) якомога раніше. При цьому, звичайно, ефект від F-16 буде сильнішим і кращим, що більш навчені та підготовлені пілоти. І не лише пілоти, а й технічне обслуговування, персонал і всі системи підтримки, які мають бути в наявності, щоб зробити F-16 дійсно передовою системою зброї, якою вони є. Тож думаю, що маємо прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме будемо готові або коли союзники будуть готові почати відправку й доставку F-16. Чим швидше, тим краще.

Україна має право на самооборону. І це включає також нанесення ударів по російських військових цілях за межами України

Водночас це має бути ефективна зброя із добре підготовленими пілотами, з хорошими обслуговувальними системами в наявності в момент, коли ми доставимо цей механізм Україні. Потім кожен союзник має вирішити, чи є деякі застереження стосовно того, що вони забезпечують. У різних союзників – дещо різна політика щодо цього. Але загалом треба згадати, що це таке. Це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А, згідно з міжнародним законодавством, Україна має право на самооборону. І це включає також нанесення ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право. І, звичайно, Україна має на це право, щоб захистити себе.