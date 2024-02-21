Великобританія запровадила санкції проти керівників колонії, де помер Навальний

Уряд Великої Британії 21 лютого запровадив санкції проти шістьох осіб, які працювали у колонії, де минулої п’ятниці помер російський опозиційний політик Олексій Навальний, йдеться на сайті уряду.

«Керівникам арктичної колонії, де перебував і був вбитий російський опозиціонер Олексій Навальний, буде заборонено в’їзд до Великої Британії, а їхні активи будуть заморожені відповідно до нових санкцій, оголошених сьогодні міністром закордонних справ», – зазначено у повідомленні.

До санкційних списків потрапили шестеро людей, серед яких керівник виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Вадим Калінін та його заступники.

«Очевидно, що російська влада бачила в Навальному загрозу і неодноразово намагалася змусити його замовкнути. Оперативники ФСБ отруїли його «Новачком» у 2020 році, вони ув’язнили його за мирну політичну діяльність і відправили в арктичну колонію. Ніхто не повинен сумніватися в репресивному характері російської системи», – заявив міністр закордонних справ країни Девід Кемерон.

Велика Британія стала першою країною, яка запровадила санкції у відповідь на смерть Навального, наголошено у повідомленні.

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Також Сполучені Штати Америки анонсували великий пакет санкцій проти Росії через смерть у російській колонії опозиційного політика Олексія Навального. Про обмеження буде оголошено 23 лютого, повідомив президент США Джо Байден.

19 лютого міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що Євросоюз готує нові санкції у зв’язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Радіо Свобода наголосив, що смерть Навального свідчить про нагальну потребу підтримати Україну.

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Про смерть Навального російська влада оголосила 16 лютого. За версією Федеральної служби виконання покарань, опозиціонер, який відбував покарання в колонії особливого режиму «Полярний вовк», помер удень після прогулянки. За кілька днів до смерті його в 27-й раз відправили до ШІЗО – приміщення зі ще більш жорсткими умовами тримання, ніж у звичайних камерах.

Прихильники опозиційного політика вважають, що його вбили. Родичам досі не видали та не показали тіло Навального. Удова Навального Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.

Американський президент Джо Байден поклав відповідальність за загибель Навального на президента Росії Володимира Путіна. Байден зазначав, що обурений смертю Олексія Навального в російській колонії, але не здивувався повідомленням про неї.