Столтенберґ про пам’ять Навального: найкращий спосіб її вшанувати – забезпечити перемогу України

Смерть Олексія Навального і взяття російськими військами Авдіївки свідчать про нагальну потребу підтримати Україну. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Частково – щоб запобігти подальшим здобуткам Росії, але забезпечити водночас можливості України звільнити більше території. І я глибоко вірю, що найкращий спосіб вшанувати пам’ять Олексія Навального – це зробити так, щоб президент Путін не переміг на полі бою, а перемогла Україна», – заявив очільник альянсу.

Столтенберґ нагадав про пакети допомоги, нещодавно виділені Швецією й Канадою, а також безпекові запевнення на «мільярди доларів додаткової підтримки», угоди про які Україна підписала з Німеччиною та Францією.

«Дуже вітається оголошення Японії. Також цього тижня – понад 100 мільйонів (доларів – ред.) додатково на розмінування. Тому, звісно, ми зосереджені на Сполучених Штатах, але ми також бачимо, як інші союзники справді активізуються та надають значну підтримку Україні», – резюмував Столтенберґ, відповідаючи на запитання про прискорення схвалення фінансування військової допомоги Україні з боку Конгресу США.

Фінансування США для постачання зброї в Україну залишається невизначеним через спротив колишнього президента Дональда Трампа і його союзників-республіканців у Конгресі.

Сенат США 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, однак Палата представників розійшлася до 28 лютого.