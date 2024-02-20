Шойгу доповів Путіну, що «Кринки зачищені». Генштаб ЗСУ цього не підтверджує

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним 20 лютого заявив, що російська армія взяла під контроль населений пункт Кринки Херсонської області, розташований на лівому березі Дніпра.

За словами самого Путіна, командувач російського угруповання військ «Дніпро» Михайло Теплинський доповів йому, що в Кринках залишаються кілька людей, які ховаються «чи в лісах, чи у виритих норах». Шойгу відповів, що підтверджує доповідь. «Це справді так, Кринки зачищені», – сказав міністр оборони.

У Генеральному штабі ЗСУ слова російських високопосадовців не підтверджують, про ситуацію на лівому березі Дніпра в Херсонській області оприлюднене стандартне для останніх місяців повідомлення.

«У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» на Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, упродовж доби здійснено одну спробу штурму позицій наших військ», – указує Генштаб у вечірньому зведенні 20 лютого.

Українські військові змогли захопити плацдарм на лівому березі Дніпра в районі села Кринки восени 2023 року. Відтоді, попри складність постачання підрозділів у цьому селі та неможливість переправити через Дніпро важку техніку, бійці ЗСУ утримують ці позиції.