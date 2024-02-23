Байден анонсував додаткові санкції через війну Росії проти України та смерть Навального

Сполучені Штати запровадять санкції проти понад 500 осіб через агресію Росії, заявив президент США Джо Байден 23 лютого.

За його словами, американський народ та світова спільнота «розуміють, що ставки поширюються за межі України» і, якщо президент РФ Володимир Путін не змушений буде заплатити ціну за цю агресію, він «буде продовжувати».

«І ціна для Сполучених Штатів, спільно з нашими союзниками по НАТО та партнерами в Європі й по всьому світу, буде рости. Сьогодні я оголошую понад 500 нових санкцій проти Росії через її загарбницьку війну проти України, що триває, та через смерть Олексія Навального, який був сміливим антикорупційним активістом і найбільш запеклим лідером опозиції проти Путіна», – йдеться в заяві Байдена, оприлюдненій Білим домом.

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Він уточнив, що санкції стосуватимуться причетних до ув’язнення Навального, а також російського фінансового сектора, оборонно-промислового комплексу, мереж закупівель та тих, хто бере участь у обході санкцій.

«Ми також накладаємо нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які надають підтримку російській військовій машині. Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних медіа та тих, хто бореться за демократію в усьому світі», – додав він.

Водночас Байден вказав на те, що українській армії потрібні боєприпаси, і закликав Палату представників ухвалити двопартійний додатковий законопроєкт про національну безпеку, «поки не пізно». Він нагадав, що документ підтримав Сенат, і виловив переконання, що це зробила б і нижня палата Конгресу, якби її спікер Майкл Джонсон призначив голосування.

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«Конгрес знає, що, підтримавши цей законопроєкт, ми можемо зміцнити безпеку в Європі, зміцнити нашу внутрішню безпеку та протистояти Путіну. Протидія цьому законопроєкту лише грає йому на руку», – заявив президент США.

Фінансування США для поставок зброї в Україну залишається невизначеним через спротив колишнього президента Дональда Трампа і його союзників-республіканців у Конгресі.

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше від першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.