Байден зустрівся з дружиною і дочкою Навального – Білий дім

Президент США Джо Байден 22 лютого в Каліфорнії зустрівся з дружиною і дочкою російського опозиціонера Олексія Навального, щоб «висловити їм свої щирі співчуття» через смерть політика, йдеться в заяві Білого дому.

Під час зустрічі Байден висловив захоплення «надзвичайною мужністю Навального і його спадщиною боротьби проти корупції і за вільну й демократичну Росію, в якій верховенство права однаково поширюється на всіх», йдеться у повідомленні.

Байден також підтвердив, що Сполучені Штати оголосять «нові серйозні санкції» проти Росії 23 лютого у відповідь на смерть Навального, репресії й агресію Росії і її війну проти України.

Про смерть Навального російська влада оголосила 16 лютого. За версією Федеральної служби виконання покарань, опозиціонер, який відбував покарання в колонії особливого режиму «Полярний вовк», помер удень після прогулянки. За кілька днів до смерті його в 27-й раз відправили до ШІЗО – приміщення зі ще більш жорсткими умовами тримання, ніж у звичайних камерах.

Прихильники опозиційного політика вважають, що його вбили. Родичам досі не видали тіло Навального. Його мати Людмила повідомила 22 лютого, що силовики показали їй тіло сина, але відмовилися його віддавати, висуваючи вимоги щодо таємного поховання. Удова Навального Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.

Президент США Джо Байден поклав відповідальність за загибель Навального на президента Росії Володимира Путіна. Байден зазначав, що обурений смертю Олексія Навального в російській колонії, але не здивувався повідомленням про неї.