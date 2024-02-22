Матері Навального показали його тіло

Матері російського опозиціонера Олексія Навального Людмилі показали тіло померлого сина – про це вона заявила у відеозверненні 22 лютого.

За словами Людмили Навальної, тіло їй показали в морзі у Салехарді ввечері 21 лютого. При цьому його не видали сім’ї.

Навальна сказала, що розмовляла зі співробітниками Слідчого комітету Росії в Салехарді. Там їй заявили, що причину смерті її сина встановили і зафіксували в документах. Раніше повідомляли, що тіло було відправлене на експертизу, яка мала тривати два тижні.

У довідці про смерть, яку показали матері Навального, сказано, що політик помер із природних причин, повідомила його речниця Кіра Ярмиш. Вдова Навального Юлія заявляє, що його вбили.

За словами Людмили Навальної, співробітники Слідчого комітету РФ, які розмовляли з нею в Салехарді, безпосередньо під час розмови отримували вказівки з Москви.

«Вони шантажують мене, ставлять мені умови: де, коли і як має бути похований Олексій», – сказала Навальна.

За словами матері політика, слідчі погрожували їй, що з тілом може щось статися, і наполягали на проведенні таємного похорону без прощання.

«Вони хочуть привести мене на околицю цвинтаря до свіжої могили і сказати: «Ось тут лежить ваш син». Я на це не згодна. Я хочу, щоб у вас, кому Олексій дорогий, для кого його смерть стала особистою трагедією, була можливість із ним попрощатися», – сказала мати Навального.

Соратник опозиціонера Іван Жданов повідомив у телеграмі, що спочатку матері політика сказали, що готові віддати тіло, як тільки сім’я визначиться з часом і місцем похорону, «а потім почався шантаж». Наголошується, що 69-річну Людмилу Навальну утримували у СК майже добу, тривалий час не пускаючи до неї адвоката.

Навальний помер 16 лютого в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії за Північним полярним колом. Політикові було 47 років.

20 лютого Людмила Навальна записала відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна з вимогою видати їй тіло сина. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не коментуватиме це, назвавши видачу тіла «не справою Кремля».