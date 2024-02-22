Білий дім: російська влада має віддати тіло Навального його матері

Російська влада має віддати тіло загиблого опозиціонера Олексія Навального його матері, заявив Білий дім 22 лютого.

«Росіяни повинні повернути їй її сина», – сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі журналістам у Вашингтоні. Це має статися, щоб мати Навального могла «належним чином вшанувати... хоробрість, відвагу та служіння» свого сина, додав високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена.

Раніше 22 лютого мати російського опозиціонера Олексія Навального Людмила повідомила, що ввечері 21 лютого в морзі в місті Салехард їй показали тіло померлого сина, але не віддали його.

За словами Людмили Навальної, співробітники Слідчого комітету РФ, які розмовляли з нею в Салехарді, безпосередньо під час розмови отримували вказівки з Москви.

«Вони шантажують мене, ставлять мені умови: де, коли і як має бути похований Олексій», – сказала Навальна.

За словами матері політика, слідчі погрожували їй, що з тілом може щось статися, і наполягали на проведенні таємного похорону без прощання.

«Вони хочуть привести мене на околицю цвинтаря до свіжої могили і сказати: «Ось тут лежить ваш син». Я на це не згодна. Я хочу, щоб у вас, кому Олексій дорогий, для кого його смерть стала особистою трагедією, була можливість із ним попрощатися», – сказала мати Навального.

Соратник опозиціонера Іван Жданов повідомив у телеграмі, що спочатку матері політика сказали, що готові віддати тіло, як тільки сім’я визначиться з часом і місцем похорону, «а потім почався шантаж». Наголошується, що 69-річну Людмилу Навальну утримували у СК майже добу, тривалий час не пускаючи до неї адвоката.

Навальний помер 16 лютого в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії за Північним полярним колом. Політикові було 47 років.

20 лютого Людмила Навальна записала відеозвернення до президента Росії Володимира Путіна з вимогою видати їй тіло сина. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не коментуватиме це, назвавши видачу тіла «не справою Кремля».