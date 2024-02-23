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Україна та МВФ на рівні експертів погодили 3-й перегляд програми розширеного фінансування

Чотирирічну програму EFF для України з доступом до фінансування у обсязі близько 15,6 мільярдів доларів було схвалено 31 березня 2023 року
Чотирирічну програму EFF для України з доступом до фінансування у обсязі близько 15,6 мільярдів доларів було схвалено 31 березня 2023 року

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про черговий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) на загалом 15,6 мільярда доларів. Про це повідомили пресслужба МВФ та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Розраховуємо, що вже найближчим часом це рішення буде затверджене Виконавчою радою Фонду», – заявив голова уряду.

Він додав, що в 2024 році Україна очікує отримати 5,4 мільярда доларів фінансової допомоги від Фонду:

«За рахунок цих коштів зможемо максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, яка є пріоритетом номер один. Загалом потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік складає 37,3 мільярда доларів», – додав він.

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Пресслужба Фонду заявляє: його експерти вважають, що програма EFF «загалом виконується». Погодження Виконавчою радою МВФ дозволить виділити близько 880 мільйонів доларів для України. Дискусії щодо перегляду програми пройшли у Варшаві за делегації фонду на чолі з Ґевіном Ґреєм та українських урядовців, у тому числі міністра фінансів Сергія Марченка та голови Національного банку Андрія Пишного.

«Українська економіка показала позитивну динаміку сильного зросту, зниження інфляції та зміцнення резервів у 2023 року, але прогнози на 2024-й залишаються непевними, адже війна триває», – йдеться в заяві.

14 грудня 2023 року Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду (в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Чотирирічну програму EFF для України з доступом до фінансування у обсязі близько 15,6 мільярдів доларів було схвалено 31 березня 2023 року. Ця програма є частиною ширшого пакету другої міжнародної підтримки для України, який наразі становить близько 122 мільярдів доларів.

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