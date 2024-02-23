Україна та МВФ на рівні експертів погодили 3-й перегляд програми розширеного фінансування

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися про черговий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (EFF) на загалом 15,6 мільярда доларів. Про це повідомили пресслужба МВФ та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Розраховуємо, що вже найближчим часом це рішення буде затверджене Виконавчою радою Фонду», – заявив голова уряду.

Він додав, що в 2024 році Україна очікує отримати 5,4 мільярда доларів фінансової допомоги від Фонду:

«За рахунок цих коштів зможемо максимально сконцентрувати внутрішні ресурси на обороні, яка є пріоритетом номер один. Загалом потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік складає 37,3 мільярда доларів», – додав він.

Читайте також: МВФ: Україні потрібна «своєчасна підтримка» з боку США й інших донорів

Пресслужба Фонду заявляє: його експерти вважають, що програма EFF «загалом виконується». Погодження Виконавчою радою МВФ дозволить виділити близько 880 мільйонів доларів для України. Дискусії щодо перегляду програми пройшли у Варшаві за делегації фонду на чолі з Ґевіном Ґреєм та українських урядовців, у тому числі міністра фінансів Сергія Марченка та голови Національного банку Андрія Пишного.

«Українська економіка показала позитивну динаміку сильного зросту, зниження інфляції та зміцнення резервів у 2023 року, але прогнози на 2024-й залишаються непевними, адже війна триває», – йдеться в заяві.

14 грудня 2023 року Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду (в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Чотирирічну програму EFF для України з доступом до фінансування у обсязі близько 15,6 мільярдів доларів було схвалено 31 березня 2023 року. Ця програма є частиною ширшого пакету другої міжнародної підтримки для України, який наразі становить близько 122 мільярдів доларів.