МВФ: Україні потрібна «своєчасна підтримка» з боку США й інших донорів

Міжнародний валютний фонд 22 лютого заявив, що Україні потрібна «своєчасна підтримка» з боку Сполучених Штатів Америки й інших міжнародних донорів, щоб забезпечити фінансову життєздатність країни в той час, як вона вступає в третій рік боротьби із повномасштабним вторгненням Росії.

Речниця МВФ Джулі Козак повідомила, що, за оцінками глобального кредитора, Україні цього року знадобиться близько 42 мільярдів доларів фінансування, включно з офіційною донорською підтримкою в близько 31,9 мільярда доларів, передає агентство Reuters.

14 грудня 2023 року Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду (в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Чотирирічну програму EFF для України з доступом до фінансування у обсязі близько 15,6 мільярдів доларів було схвалено 31 березня 2023 року. Ця програма є частиною ширшого пакету другої міжнародної підтримки для України, який наразі становить близько 122 мільярдів доларів.