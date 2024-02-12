Обговорять «виклики, що стоять перед економікою України»: до Києва прибули представники МВФ

До Києва з робочим візитом прибули представники Міжнародного валютного фонду (МВФ). Під час зустрічей з українською владою вони обговорять економічну політику України, повідомили у пресслужбі МВФ.

«Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України», – зазначив постійний представник МВФ Ваграм Степанян.

13 лютого команда фонду візьме участь участь в інаугураційному засіданні Керівного Комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ.

«На цій зустрічі представників влади України, партнерів з розвитку і фахівців МВФ обговорять пріоритети щодо посилення спроможностей України і підтримку Міжнародним валютним фондом цього важливого завдання», – повідомили у МВФ.

Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з головою місії фонду в Україні Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві «у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ».

14 грудня 2023 року Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду (в рамках програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Чотирирічну програму EFF для України з доступом до фінансування у обсязі близько 15,6 мільярдів доларів було схвалено 31 березня 2023 року. Ця програма є частиною ширшого пакету другої міжнародної підтримки для України, який наразі становить близько 122 мільярдів доларів.