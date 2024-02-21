Справа про заволодіння нафтопродуктами на майже 1 млрд грн: суд переніс обрання запобіжного заходу ексдепутату

Вищий антикорупційний суд переніс на 23 лютого обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Сергію Пашинському, якого підозрюють у незаконному привласненні та продажі конфіскованих державою нафтопродуктів.

Судове засідання тривало понад п’ять годин, повідомляє «Укрінформ». Прокурор просив призначити Пашинському 60 діб тримання під вартою з альтернативою застави у 300 мільйонів гривень.

Раніше, 13 лютого, Вищий антикорупційний суд прийняв рішення щодо бізнесмена Сергія Тищенка, якого також підозрюють у заволодінні нафтопродуктами. Тищенка взяли під варту до 11 квітня з можливістю внести понад 360 мільйонів гривень застави.

Детективи НАБУ 12 лютого у цій справі повідомили про підозру шістьом чиновникам. Серед підозрюваних: колишній в.о. глави Адміністрації президента України, народний депутат України, керівник одного з комітетів Верховної Ради України; підприємець; колишній директор а заступник держпідприємства, менеджер, керівник приватного товариства.

Правоохоронці вважають, що арештовані пально-мастильні матеріали були реалізовані за заниженими цінами «підконтрольній організатору схеми компанії», а до державного бюджету кошти так і не надійшли оскільки«були виведені на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання».

У результаті протягом 2014–2018 років інтересам держави завдано збитків на суму 967 мільйонів гривень, наголошує САП.

Правоохоронці не називали прізвищ фігурантів справи, але українські медіа поширили інформацію, що до провадження міг бути залучений колишній народний депутат Сергій Пашинський.

Пашинський підтвердив вручення йому підозри, але звинувачення відкинув.

«Слідчі СБУ та НАБУ вручили мені підозру за так зване «розкрадання» палива «Роснефті», яким в інтересах росіян торгував зрадник Курченко. Усе так зване «розкрадання» полягало в конфіскації цього палива та передачі його на користь ЗСУ. Звинувачення відкидаю. Вбачаю в діях правоохоронців опосередковану роботу на країну-агресора, якій заради зриву боєздатності ЗСУ конче потрібно усунути мене від моїх посадових обов’язків як голови «Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України», – написав він у своєму фейсбуці.

Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України. Тимчасово виконував обовʼязки голови Адміністрації президента України з 5 березня до 10 червня 2014 року.