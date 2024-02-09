САП: суд заочно заарештував двох фігурантів справи про продаж електрики «Укренерго»

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом фігурантам справи про ймовірне завдання 716 мільйонів збитків національній компанії «Укренерго». Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 9 лютого.

За заявою відомства, таким чином суд підтримав позицію прокурора, обравши запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою голові правління комерційного банку та колишньому директору департаменту «НЕК «Укренерго», які фігурують у справі.

«Після затримання указаних підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – повідомляє прокуратура.

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Крім того, слідчий суддя задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро й дозволив спеціальне досудове розслідування щодо ймовірного організатора схеми in absentia, тобто за його відсутності.

«Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті», – пояснює САП.

У січні Національне антикорупційне бюро заявило, що правоохоронці розслідують ймовірне заволодіння електроенергією оператора «Укренерго», яке завдало йому збитків на 716 мільйонів гривнь. Серед підозрюваних, оголошених у розшук, був представник неформальної групи «Приват» Михайло Кіперман. Він наразі не коментував обвинувачення публічно.