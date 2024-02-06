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ДБР: за майже два роки до суду направили близько 700 обвинувальних актів щодо злочинів проти нацбезпеки

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ДБР завершило та продовжує розслідування 2058 кримінальних проваджень
Загалом від початку повномасштабного вторгнення ДБР завершило та продовжує розслідування 2058 кримінальних проваджень

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Державне бюро розслідувань направило до суду 693 обвинувальних акти щодо злочинів проти Нацбезпеки.

Як повідомляє пресслужба відомства, за деякими кримінальними провадженнями суди вже призначили реальні терміни ув’язнення «затриманим перебіжчикам».

Загалом від початку повномасштабного вторгнення ДБР завершило та продовжує розслідування 2058 кримінальних проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки України. Серед них:

  • 1 576 проваджень за фактом державної зради (ст. 111 ККУ),
  • 368 проваджень за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 ККУ),
  • 32 провадження щодо пособників державі-агресору (ст. 111-2 КК України) та інші.

У ДБР додають, що у рамках цих проваджень наразі 1 003 особам повідомлено про підозру, 499 людей оголошені в розшук та 1 133 особи перевіряються на причетність до держзради та колабораційної діяльності.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді.

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