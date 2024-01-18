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СБУ заявляє про затримання агента, який хотів влаштувати «екологічний теракт»

За даними слідства, фігурантом виявився студент одеського університету (фото ілюстративне)
За даними слідства, фігурантом виявився студент одеського університету (фото ілюстративне)

Служба безпеки України заявляє, що її кіберфахівці затримали агента ФСБ, який збирав розвідувальні дані для Росії в Одеській області, щоб влаштувати «екологічний теракт».

«Головним завданням фігуранта було виявлення і передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади і сховища з пестицидами», – кажуть у відомстві.

За даними СБУ, агент документував місця можливого базування і маршрути переміщення Сил оборони. «За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння і дронів-камікадзе типу Shahed. За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фігурантом виявився студент одеського університету. Його імені СБУ не називає, позиція цієї людини щодо звинувачень невідома.

У СБУ зазначили, що йому загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді.

За даними Офісу генпрокурора, на даний час зареєстровано понад 16 тисяч злочинів проти національної безпеки України.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко у жовтні заявила, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія здійснила 2500 екологічних злочинів.

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