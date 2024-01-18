СБУ заявляє про затримання агента, який хотів влаштувати «екологічний теракт»

Служба безпеки України заявляє, що її кіберфахівці затримали агента ФСБ, який збирав розвідувальні дані для Росії в Одеській області, щоб влаштувати «екологічний теракт».

«Головним завданням фігуранта було виявлення і передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади і сховища з пестицидами», – кажуть у відомстві.

За даними СБУ, агент документував місця можливого базування і маршрути переміщення Сил оборони. «За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння і дронів-камікадзе типу Shahed. За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фігурантом виявився студент одеського університету. Його імені СБУ не називає, позиція цієї людини щодо звинувачень невідома.

У СБУ зазначили, що йому загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, державній зраді.

За даними Офісу генпрокурора, на даний час зареєстровано понад 16 тисяч злочинів проти національної безпеки України.

Перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко у жовтні заявила, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія здійснила 2500 екологічних злочинів.