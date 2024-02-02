САП: суд відпустив фігуранта справи «Укренерго» під заставу, прокуратура буде оскаржувати

Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу одного з підозрюваних у справі про завдання збитків компанії «Укренерго» – про це заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 лютого.

«Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30,280 мільйона гривень директору приватного товариства – учаснику злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів», – йдеться в повідомленні.

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Прокуратура додає, що сторона обвинувачення не погоджується із цим запобіжним заходом і планує оскаржити його в апеляції. Прокурор планує наполягати на призначенні підозрюваному застави в 300 мільйонів гривень.

Ім’я фігуранта наразі не розголошується.

У січні Національне антикорупційне бюро заявило, що правоохоронці розслідують ймовірне заволодіння електроенергією оператора «Укренерго», яке завдало йому збитків на 716 мільйонів гривнь. Серед підозрюваних, оголошених у розшук, був представник неформальної групи «Приват», підозрюється в розтраті майна та відмиванні коштів Михайло Кіперман.