Справа про електрику «Укренерго»: НАБУ оголосило підприємця Кіпермана й ще двох людей у розшук

Національне антикорупційне бюро розслідувань і Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують справу про ймовірне заволодіння електроенергією оператора «Укренерго» – про це НАБУ повідомило 25 січня.

Вони фігурують у схемі «заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів». Правоохоронці оцінюють збитки від схеми в понад 716 мільйонів гривень.

«Йдеться про організатора схеми, директора департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» та голову правління комерційного банку», – заявляє Бюро.

НАБУ оприлюднило імена фігурантів, яких оголосили в розшук:

Михайло Кіперман, відомий як представник неформальної групи «Приват», підозрюється в розтраті майна та відмиванні коштів

Дмитро Кондрашов, підозрюється у зловживанні владою

Юлія Фролова, підозрюється у зловживанні владою

За даними слідства, в березні 2022 року компанія «Юнайтед Енерджі» закупила в «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 мільйонів гривень, попри наявну заборгованість. Гарантом оплати виступив один із комерційних банків.

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«Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку». Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову», – йдеться в повідомленні.

Назву комерційного банку НАБУ не розголошує. Компанія «Юнайтед Енерджі» та «Укренерго» наразі не коментували справу. Коментарів Михайла Кіпермана наразі також немає.

У вересні 2023 року Служба безпеки України повідомила Кіперману про підозру у справі про ймовірне привласнення коштів «Укртатнафти».