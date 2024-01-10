Верховний суд оскаржуватиме рішення поновити громадянина РФ Богдана Львова на посаді судді

Верховний суд не погоджується з рішенням поновити Богдана Львова на посаді судді цього суду і оскаржуватиме його в апеляційній інстанції. Про це повідомляє пресслужба Верховного суду.

Раніше цього дня Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова – у якого журналісти «Схем» (Радіо Свобода) виявили російське громадянство – щодо поновлення його на посаді судді і виплати заробітної плати «за час вимушеного прогулу».

«Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС, оскаржуватиме його в апеляційному порядку», – йдеться у повідомленні суду.

Раніше 10 січня Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов Богдана Львова про визнання протиправним та скасування наказу голови Верховного суду щодо відрахування його зі штату, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку «за час вимушеного прогулу».

15 вересня 2022 року «Схеми» опублікували розслідування «Український суддя з російським паспортом», в якому навели численні докази з низки джерел та баз даних, в тому числі публічних, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. Він отримав громадянство ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні. А у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя.

Після виходу розслідування суддя Львов визнав, що в реєстрах РФ є дані про його громадянство, але заявив, що це «якісна підробка» для «дестабілізації роботи судової системи України». 26 та 28 вересня він опублікував два дописи на своїй сторінці у фейсбуці, ставлячи під сумнів окремі документи з розслідування, називаючи його «чистим фейком».

У своєму детальному аналізі «Український суддя з паспортом РФ. Продовження розслідування «Схем» журналісти спростували звинувачення Львова та покроково підтвердили висновки свого розслідування.

Також під час інтерв’ю «Схемам» Богдан Львов не зміг прокоментувати по суті операції з незадекларованою московською нерухомістю своєї родини, заявивши, що йому потрібен час, щоб згадати про це. Після публікації розслідування у НАБУ відкрили кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування квартири суддею за за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – «умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації». Журналістів «Схем» викликали на допит у цьому провадженні як свідків.

5 жовтня 2022 року Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства РФ.

7 жовтня 2022 року на сайті президента петиція про позбавлення Львова українського громадянства набрала 25 тисяч підписів. 22 жовтня президент Володимир Зеленський відповів на петицію – доручив Комісії з питань громадянства при Офісі президента перевірити наявність підстав для припинення українського громадянства Богдана Львова.

Пізніше стало відомо, що Державна міграційна служба України зупинила розгляд питання про позбавлення його громадянства України. У відомстві не дали відповіді на запит журналістів про причини такого рішення, пославшись на «конфіденційність» такої інформації.