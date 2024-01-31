САП підозрює чинного нардепа в недостовірному декларуванні криптовалюти

Прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату в умисному недостовірному декларуванні – про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«31 січня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації», – йдеться в повідомленні.

Йдеться про декларування 2020 року, коли народний депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 мільйона гривень, яка, за його твердженням, належала йому з 2019 року.

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«Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом», – додає відомство.

САП зазначає, що розслідування відбувалося в співпраці з компетентними органами Сполучених Штатів у межах міжнародної правової допомоги.

Ім’я підозрюваного та інші деталі наразі не розголошуються. Справу кваліфікували за статтею 366-2 Кримінального кодексу, яка передбачає штраф або обмеження волі з тимчасовим позбавленням права на певні види діяльності.