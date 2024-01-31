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САП підозрює чинного нардепа в недостовірному декларуванні криптовалюти

Йдеться про декларування 2020 року, коли народний депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 мільйона гривень
Йдеться про декларування 2020 року, коли народний депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 мільйона гривень

Прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату в умисному недостовірному декларуванні – про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«31 січня 2024 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації», – йдеться в повідомленні.

Йдеться про декларування 2020 року, коли народний депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 мільйона гривень, яка, за його твердженням, належала йому з 2019 року.

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«Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом», – додає відомство.

САП зазначає, що розслідування відбувалося в співпраці з компетентними органами Сполучених Штатів у межах міжнародної правової допомоги.

Ім’я підозрюваного та інші деталі наразі не розголошуються. Справу кваліфікували за статтею 366-2 Кримінального кодексу, яка передбачає штраф або обмеження волі з тимчасовим позбавленням права на певні види діяльності.

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