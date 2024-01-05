Теща та майно на 8 млн: НАЗК перевірить президента «Енергоатома»  Котіна після розслідування «Схем»

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя президента «Енергоатома» Петра Котіна. Про це йдеться у повідомленні НАЗК у відповідь на звернення групи народних депутатів від «Голосу».

В основу звернення нардепів лягли факти з розслідування «Схем» (Радіо Свобода) про те, що теща президента «Енергоатома» Петра Котіна придбала будинок і землю під Києвом вартістю близько 7 мільйонів гривень, а також три ділянки у селі на Київщині вартістю майже мільйон гривень, офіційно не маючи на те власних доходів.



«Національне агентство здійснює моніторинг способу життя Котіна П.Б., а наведені у Вашому зверненні факти будуть враховані під час проведення зазначеного моніторингу способу життя», — йдеться у листі за підписом голови НАЗК Олександра Новікова, який опублікував нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.



«Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює моніторинг способу життя суб'єктів декларування на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із медіа та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб'єктів декларування задекларованими ними майну і доходам», — додали в НАЗК.



Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», якщо НАЗК встановить невідповідність рівня життя суб’єкта декларування задекларованому ним майну і доходам, це стане підставою для здійснення повної перевірки його декларації. Якщо в результаті моніторингу будуть виявлені корупційні порушення – НАЗК має повідомити про це правоохоронні органи та інші уповноважені суб’єкти.



Раніше «Схеми» розповіли, що у червні 2023 року мати дружини Петра Котіна стала власницею житлового будинку із земельною ділянкою під Києвом, де тепер мешкає сам держпосадовець. Це двоповерховий маєток загальною площею 288 квадратних метрів, що має вихід до приватного озера, доступ до якого відкритий тільки для мешканців котеджного містечка. «Схемам» вдалося дістати договір купівлі-продажу цієї нерухомості. Згідно з документом, будинок і земля під ним обійшлися 70-річній родичці Котіна сукупно майже у 7 мільйонів гривень. З них – 6 із половиною мільйонів за дім і 350 тисяч за землю.

У цьому ж населеному пункті подібний маєток трохи більшою площею, але без виходу до води, влітку цього року виставляли на продаж за 350 тисяч доларів – це більше ніж 13 мільйонів. Тобто вдвічі дорожче, аніж теща Котіна заплатила за подібний будинок, йдеться у розслідуванні.

Теща Котіна також у 2021 році придбала три земельні ділянки – сукупно це 30 соток – в іншому елітному селі у Київській області. Усього за цю нерухомість вона заплатила тоді близько 40 тисяч доларів (або понад мільйон гривень за тодішнім курсом). Згідно з оголошеннями на профільних сайтах, сотка землі в тому районі взимку 2021 року коштувала від 2,5 до 5 тисяч доларів. Таким чином, 30 соток землі тоді могли коштувати вдвічі-втричі дорожче: від 75 до 150 тисяч доларів.

Для придбання всього цього майна теща Котіна не мала власних офіційних доходів, йдеться у розслідуванні. Як і її чоловік, тесть Котіна. Дружина Наталія Котіна, відповідно до публічних декларацій президента «Енергоатома», не мала ані заощаджень, ані заробітної плати, щоб допомогти своїй матері купити все це майно.

У письмовій відповіді на запит «Схем» керівник держпідприємства назвав декілька джерел коштів, що дозволили його тещі придбати вищезгадане майно. Зокрема, це, за його словами, заощадження її родини «за понад 50 років трудової діяльності»; готівка, що належить її близьким родичам, які довірили вивезти її з окупованих територій, а також запозичені кошти – із розрахунку на майбутній продаж майна, що нині в окупації.

«За її словами, головною причиною ухвалення нею такого рішення були прийнятні ціни, за якими попередні власники запропонували на продаж зазначене майно. На той момент ці ціни відповідали поточним ринковим умовам з урахуванням статусу та стану майна», – зазначив Котін у відповіді «Схемам».

«Я дійсно відвідую це помешкання і не приховую цю інформацію. Вказане мною буде зазначено у декларації, строк подання якої ще не настав» – додав Котін.

Раніше «Схеми» писали, що 70-річна теща президента державного підприємства «НАЕК Енергоатом» Петра Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів. Як з’ясували «Схеми» (Радіо Свобода), родичка Котіна влітку 2023 року стала власницею двоповерхового будинку площею майже 300 квадратних метрів та землі під ним, з виходом до озера.

Журналісти виявили, що тепер у цьому будинку мешкає сам Петро Котін. У коментарі «Схемам» президент «Енергоатома» заявив, що необхідні кошти для купівлі майна його теща зібрала з різних джерел, а саме – власні заощадження, передана на зберігання готівка від родичів та займ із розрахунку майбутнього продажу майна, що нині перебуває в окупації. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми».

Також «Схеми» розповідали про проблеми під час будівництва сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських атомних станцій і ймовірну розтрату державних коштів. Тоді Петро Котін віднайдені журналістами факти коментувати не захотів.