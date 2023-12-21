«Схеми»: 70-річна теща президента «Енергоатома» під час війни купила будинок за 7 млн гривень, тепер там оселився сам держпосадовець

70-річна теща президента державного підприємства «НАЕК Енергоатом» Петра Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів. Як з’ясували «Схеми» (Радіо Свобода), родичка Котіна влітку 2023 року стала власницею двоповерхового будинку площею майже 300 квадратних метрів та землі під ним, з виходом до озера.

Журналісти виявили, що тепер у цьому будинку мешкає сам Петро Котін. У коментарі «Схемам» президент «Енергоатома» заявив, що необхідні кошти для купівлі майна його теща зібрала з різних джерел, а саме – власні заощадження, передана на зберігання готівка від родичів та займ із розрахунку майбутнього продажу майна, що нині перебуває в окупації. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми» (Радіо Свобода).

У червні 2023 року матір дружини Петра Котіна стала власницею житлового будинку із земельною ділянкою під Києвом. Це двоповерховий маєток загальною площею 288 квадратних метрів, що має вихід до приватного озера, доступ до якого відкритий тільки для мешканців котеджного містечка. «Схемам» вдалося дістати договір купівлі-продажу цієї нерухомості. Згідно з документом, будинок та земля під ним обійшлися 70-річній родичці Котіна сукупно майже у 7 мільйонів гривень. З них – 6 з половиною мільйонів за дім і 350 тисяч за землю.

У цьому ж населеному пункті подібний маєток трохи більшою площею, але без виходу до води, влітку цього року виставляли на продаж за 350 тисяч доларів – це більше 13 мільйонів. Тобто вдвічі дорожче, аніж теща Котіна заплатила за подібний будинок, йдеться у розслідуванні.

«Схемам» вдалось вирахувати цей будинок за допомогою відкритого публічного акаунту у соцмережі доньки президента «Енергоатома», яка регулярно публікує звідти фото та відео.

У цьому будинку, з’ясували журналісти, мешкає Петро Котін з сім’єю.

Знімальна група зафіксувала, як службова автівка, якою користується президент «Енергоатома», заїжджає на територію, де розташований цей маєток. Згодом це ж саме авто «Схеми» помітили біля входу в головний офіс «Енергоатома».

У листопаді на території цього будинку були помічені фінальні приготування до зимового періоду.

Теща Котіна також володіє трьома земельними ділянками – сукупно це 30 соток – в іншому елітному селі у Київській області. Земля огороджена парканом і має вихід до води.

Згідно з договорами купівлі-продажу, які «Схеми» отримали у своє розпорядження, родичка Котіна придбала всі три земельні ділянки в один день – 2-го березня 2021 року. Усього за цю нерухомість вона заплатила тоді близько 40 тисяч доларів (або понад мільйон гривень за тодішнім курсом – ред.).

«Схеми» звернули увагу на вартість придбаних тещею Котіна ділянок. Згідно з оголошеннями на профільних сайтах, сотка землі в тому районі взимку 2021 року коштувала від 2,5 до 5 тисяч доларів. Таким чином, 30 соток землі тоді могли коштувати вдвічі-втричі дорожче: від 75 до 150 тисяч доларів.

Для придбання всього цього майна теща Котіна не мала власних офіційних доходів, йдеться у розслідуванні. Жінка переважно працювала на напівдержавних підприємствах, зокрема, на Запорізькій ТЕС. Загалом з 2000-го по 2009-й рік теща Котіна отримала 79 тисяч гривень зарплати. Зараз вона, ймовірно, отримує пенсійні виплати.



Її чоловік, тобто тесть Котіна, до виходу на пенсію – у період з 2000-го по 2009-й – отримав 128 тисяч гривень зарплати. Дружина Котіна Наталія, відповідно до публічних декларацій президента «Енергоатома», не мала ані заощаджень, ані заробітної плати, щоб допомогти своїй матері купити все це майно.

Журналісти двічі намагались записати коментар Петра Котіна біля «Енергоатома», але обидва рази він не став говорити.

Напередодні виходу матеріалу журналісти отримали від нього письмову відповідь на запит. У ній керівник держпідприємства назвав декілька джерел коштів, що дозволили його тещі придбати вищезгадане майно. Зокрема, це, за його словами, заощадження її родини «за понад 50 років трудової діяльності»; готівка, що належить її близьким родичам, які довірили вивезти її з окупованих територій, а також запозичені кошти – із розрахунку на майбутній продаж майна, що нині в окупації.

«За її словами, головною причиною ухвалення нею такого рішення були прийнятні ціни, за якими попередні власники запропонували на продаж зазначене майно. На той момент ці ціни відповідали поточним ринковим умовам з урахуванням статусу та стану майна», – зазначив Котін у відповіді «Схемам».

Президент «Енергоатома» також визнав: «Я дійсно відвідую це помешкання і не приховую цю інформацію. Вказане мною буде зазначено у декларації, строк подання якої ще не настав»

Наприкінці грудня, за даними «Схем», спливає контракт Петра Котіна з «Енергоатомом», але його можуть продовжити. Паралельно велике енергогенеруюче державне підприємство, згідно з законом, має трансформуватися в акціонерне товариство.

Коли це відбудеться, за інформацією «Схем», Петро Котін має всі шанси стати очільником вже реформованого підприємства. Це окремо визначатиме Кабмін на своєму засіданні.

Раніше «Схеми» розповідали про проблеми під час будівництва сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських атомних станцій і ймовірну розтрату державних коштів. Тоді Петро Котін віднайдені журналістами факти коментувати не захотів.