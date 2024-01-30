САП: суд продовжив арешт ексголові Верховного Суду, зменшив суму застави

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв залишається під вартою ще на два місяці – про це заявила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 30 січня.

Таким чином, за повідомленням, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП.

«Разом з тим, суд зменшив указаному підозрюваному розмір застави з 20 млн грн до 18,168 мільйона гривень. Строк дії запобіжного заходу – до 29.03.2024», – йдеться в повідомленні.

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САП вказує на те, що в грудні Вищий антикорупційний суд за клопотанням детектива НАБУ обмежив стороні захисту термін ознайомлення з матеріалами.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 15 травня 2023 року повідомили, що викрили масштабну корупцію у Верховному суді України. Після цього Вищий антикорупційний суд постановив взяти Князєва під варту терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 107 млн грн.

Голові Верховного суду Всеволоду Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня 2023 року повідомили про підозру за статтею 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.