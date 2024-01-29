Апеляційний суд зменшив заставу для брата бізнесмена Ігоря Мазепи

Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу адвокатів і зменшив розмір застави для брата засновника компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи – Юрія – з 44,9 млн до 5 млн гривень. Про це повідомила юридична компанія «Міллер», яка захищає його інтереси в суді, а також пресслужба суду.



Адвокати зазначити, що прокурор також подав апеляційну скаргу та наполягав на розмірі застави – 500 млн грн.



Захисники Юрія Мазепи нагадали, що у суді першої інстанції їм вдалося зменшити розмір застави з 500 до 45 млн гривень.

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Юрій Мазепа є фігурантом справи щодо відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Наприкінці листопада 2023 року правоохоронці заявили про викриття і затримання учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. За даними слідства, до цієї організації входило майже два десятки фігурантів, серед яких є відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

Державне бюро розслідувань заявило про затримання Ігоря Мазепи 18 січня під час спроби виїзду за кордон. У бюро Мазепу назвали організатором оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Підприємець заперечує свою провину.

Суд 19 січня обрав запобіжний захід Ігорю Мазепі, взявши його під варту з можливістю внести заставу в 349 мільйонів гривень. 23 січня апеляційний суд зменшив йому розмір застави з понад 349 млн гривень до 21 млн. Того ж дня стало відомо, що Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу.

У Concorde Capital заявили, що затримання засновника компанії Ігоря Мазепи пов’язане з його «публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу». Також у компанії стверджували, що обшуки проводилися без ухвали суду.

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Після затримання Ігоря Мазепи і занепокоєння підприємців цим президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що Рада національної безпеки і оборони 23 січня обговорила питання економічної безпеки та економічної стабільності в час воєнного стану, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, в рішенні РНБО «чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям подолати увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями». Зеленський також пообіцяв «абсолютну чіткість щодо правоохоронних органів».