ЗМІ: в Лондоні затримали колишнього російського губернатора окупованого Севастополя

Британська влада затримала в Лондоні колишнього російського губернатора окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова. Його підозрюють у порушенні санкційного законодавства, повідомляє газета The Times. Він перебуває під арештом.



Овсянніков очолював окуповане Росією місто з 2017 по 2019 рік. До цього і після цього він був заступником російського міністра промисловості та торгівлі. У 2020 році його зняли з посади і звільнили з уряду, як стверджувалося, через скандал з непристойною поведінкою в аеропорту Іжевська.

Як пише The Times, колишнього російського губернатора затримали у його лондонському будинку. Овсянніков постане перед судом 20 лютого. Його звинувачують в обході санкцій та відкритті рахунку в Лондонському банку, також у чотирьох платежах на загальну суму 65 тисяч фунтів стерлінгів та у зберіганні 77,5 тисяч фунтів стерлінгів готівки, повідомляє сайт The Insider.



Великобританія запровадила санкції проти Овсяннікова наприкінці 2020 року. Його активи було заморожено. Колишній російський губернатор утримується в одній із лондонських в'язниць. Російська служба Бі-бі-сі зазначає, що це незвичайна ситуація: заарештованих за ненасильницькі злочини найчастіше звільняють під заставу.



У 2023 році Овсянніков був виключений із списку санкцій Євросоюзу за рішенням суду ЄС. Суд мотивував це тим, що чиновник більше не обіймає посади, за роботу на яких він потрапив під санкції. Із британського списку його не виключали.