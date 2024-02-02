Справа про розкрадання 1,5 млрд грн: суд обрав запобіжний захід відстороненому посадовцю Міноборони

Вищий антикорупційний суд застосував до виконувача обов’язків директора одного з департаментів Міноборони України запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.



Як повідомляє пресслужба ВАКС, на підозрюваного суд також поклав низку обов’язків:

не залишати межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Водночас Центр протидії корупції (ЦПК) зауважив, що слідча суддя відмовила прокурору у задоволенні клопотання в частині застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із альтернативною заставою у понад 268 млн грн.

Прізвища підозрюваного пресслужба суду не уточнює, проте вказується, що запобіжний захід застосували до посадовця, якого нещодавно було відсторонено.

У Міноборони 2 лютого повідомили, що в.о. директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Тоомаса Нахкура відсторонили від виконання службових обов’язків. Це рішення у міністерстві пояснили оголошенням Нахкуру підозри в кримінальному провадженні 27 січня 2024 року.

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Також 27 січня експосадовцю та чинному керівникові департаменту Міноборони України, менеджерам фірми «Львівський арсенал» і представникові іноземної компанії оголошено про підозру у спробі розкрадання 1,5 мільярда гривень державних коштів на закупівлі снарядів для української армії.

У цій справі фігурують кілька прізвищ: колишній керівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв (усі звинувачення відкидає), очільник цього департаменту Тоомас Нахкур і керівник компанії «Львівський арсенал» (компанія нічого спільного, окрім назви, зі Львовом не має) Юрій Збітнєв.

Лієв і Збітнєв відкидають звинувачення. Публічних коментарів Нахкура щодо справи немає.

За даними слідства, у серпні 2022 року чиновники уклали контракт на закупівлю партії артснарядів із постачальником озброєнь «Львівський арсенал». Міноборони перевело на рахунки підприємства суму, передбачену підписаним документом. Після одержання коштів менеджмент компанії перерахував частину грошей на баланс іноземної комерційної структури, яка мала поставити замовлені боєприпаси в Україну. Але жодного снаряда українські воїни не отримали.

За даними Служби безпеки, п’ятьом фігурантам провадження повідомили про підозру за (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою).