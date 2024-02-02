Керівника департаменту Міноборони відсторонили через підозру в кримінальному провадженні

Виконувача обов’язків голови одного з департаментів Міністерства оборони відсторонили від роботи через кримінальне провадження, заявили у відомстві 2 лютого.

Відповідне рішення ухвалив міністр оборони Рустем Умєров за клопотанням заступника Івана Гаврилюка.

«Тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків», – йдеться в повідомленні.

Рішення у Міноборони пояснюють оголошенням Нахкуру підозри в кримінальному провадженні 27 січня 2024 року.

Читайте також: Умєров: до бюджету повернули 1,5 млрд гривень у справі про закупівлі артснарядів для ЗСУ

Того дня експосадовцю та чинному керівникові департаменту Міноборони України, менеджерам фірми «Львівський арсенал» і представникові іноземної компанії оголошено про підозру у спробі розкрадання 1,5 мільярда гривень державних коштів на закупівлі снарядів для української армії.

У цій справі фігурують кілька прізвищ: колишній керівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв (усі звинувачення відкидає), очільник цього департаменту Тоомас Нахкур і керівник компанії «Львівський арсенал» (компанія нічого спільного, окрім назви, зі Львовом не має) Юрій Збітнєв.

Лієв і Збітнєв відкидають звинувачення. Публічних коментарів Нахкура щодо справи немає.