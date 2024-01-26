ОГП: завершене слідство у справі про закупівлю неякісних бронежилетів на 1,4 мільярда гривень

Правоохоронці за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони завершили розслідування у справі щодо низки колишніх посадовців у справі про закупівлі неякісної амуніції, заявив Офіс генерального прокурора.

«Завершено досудове розслідування у справі стосовно колишніх заступника Міністра оборони України, керівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також начальника Центрального управління контролю якості», – йдеться в повідомленні.

Фігурантів підозрюють у розтраті майна та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.

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За висновками слідства, підозрювані в 2022 році організували закупівлю неякісних бронежилетів на кошти, виділені з державного бюджету. Тоді Міністерство оборони з порушенням процедури уклало з компаніями-нерезидентами договори про закупівлі засобів захисту з порушенням передбаченої процедури укладено ряд договорів про закупівлю засобів індивідуального захисту. ОГП стверджує, що їх закупили за завищеними цінами зі стовідсотковою оплатою і прийняли на склади без перевірки.

«Дана амуніція не відповідає державним та військовим стандартам України, технічними вимогам для закупівлі бронежилетів різних типів і не може належним чином захистити українських військовослужбовців. Всього внаслідок незаконних дій підозрюваних окремі підрозділи Збройних Сил України не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1,4 мільярда гривень», – заявляє прокуратура.

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Підозрювані залишаються під вартою. Їм та їхнім захисникам надали доступ до матеріалів справи, потім обвинувальний акт скерують до суду.

Імен фігурантів ОГП офіційно не називає.

1 лютого 2023 року правоохоронці повідомили ексзаступнику міністра оборони підозру за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За даними слідства, він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, закупівель бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості.

На наступний день суд взяв під варту колишнього заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.