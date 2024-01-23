Українці протягом тижня повідомляли правоохоронцям про ймовірне місце перебування Гринкевича – Сапьян

Роман Гринкевич не міг не знати, що він у розшуку, і в Одесі намагався організувати втечу за кордон, а щоб його не відстежили, обмежив користування мобільним зв’язком. Ці деталі його затримання в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

За її словами, українці протягом тижня телефонували правоохоронцям, щоб передати дані про те, що бачили людину, схожу на молодшого Гринкевича. Проте, за словами Сапьян, знайшли його саме слідчі ДБР.

«Ми дякуємо небайдужим українцям, які телефонували чи писали в правоохоронні органи, повідомляючи, що людина, схожа на львівського бізнесмена, була помічена в тому чи іншому місці. Але, варто відзначити, що саме завдяки роботі слідчо-оперативної групи вдалося його виявити. Як це уже було зроблено – можливо, колись оперативники і слідчі розкриють ці секрети. Але у кожній професії мають бути свої таємниці». – каже Сапьян.

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Представниця Бюро стверджує, що в Одесі Гринкевич намагався домовитися про виїзд за кордон. Куди саме, за її словами, точно невідомо, однак вона припускає, що він міг планувати виїхати до Румунії.

«Такою інформацією (куди саме планував виїхати Гринкевич – ред.) я не володію. Але, я думаю, що з Одеського регіону є декілька варіантів, для того, щоб перетнути (кордон – ред.). Наприклад, Румунія, візьмемо один із варіантів таких. Я думаю, що аби залишити територію України, а в яку саме країну, це було вже для нього неважливо» – припустила радниця.

Романа Гринкевича затримали в Одесі 22 січня. Того ж дня Печерський районний суд Києва взяв його під варту на два місяці під заставу в 500 мільйонів гривень.

18 січня стало відомо, що ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича. Він є одним із п’яти підозрюваних у кримінальному провадженні про закупівлі одягу для Збройних сил. За даними слідства, сума закупівель сягала майже 1 мільярда гривень. Трьом іншим підозрюваним у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави розміром у 500 мільйонів гривень.

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Головний фігурант справи – бізнесмен Ігор Гринкевич – перебуває під вартою з кінця грудня 2023 року. Його затримали під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній у ході розслідування кримінального провадження. Тоді Гринкевичу повідомили про підозру пропозиції неправомірної вигоди службовій особі. 17 січня йому також повідомили підозру у справі щодо закупівель одягу для ЗСУ.

П’яти членам організації, яку, як стверджують в ДБР, створив Ігор Гринкевич, повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації, у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану.

Роман Гринкевич – син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – у соцмережі Instagram 9 січня написав, що діяльність його родини відбувалася в рамках чинного законодавства. Сам скандал він назвав «замовним».