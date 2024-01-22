ДБР: нацгвардійця затримали за підозрою у вбивстві поліцейських і цивільних жінок

Державне бюро розслідувань розслідує обставини вбивства поліцейських та цивільних у Лимані на Донеччині – про це відомство заявило 22 січня.

Як заявили в Бюро, за підозрою у вбивстві чотирьох людей затримали військового Національної гвардії.

За даними слідства, жителька Лиману викликала поліцію вранці 21 січня через конфлікт з військовослужбовцем.

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«Через певний час з поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв’язок, і о 8 ранку на місце події поїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальними пораненнями та тіла двох цивільних жінок – пенсіонерки та її дочки. По гарячих слідах правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії за підозрою в умисному вбивстві», – йдеться в заяві.

Слідчі відкрили провадження за статтями про умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Триває встановлення обставин події.

У жовтні 2023 року солдату однієї з військових частин у Києві повідомили про підозру у вбивстві двох співслужбовців. За даними слідства, це сталося, коли військові розпивали алкоголь після чергування.