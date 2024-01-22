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Мовний омбудсмен зробив зауваження ДБР за російську при затриманні Романа Гринкевича

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«Сподіваюся, що надалі таких інцидентів не буде», – заявив Тарас Кремінь
«Сподіваюся, що надалі таких інцидентів не буде», – заявив Тарас Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зробив зауваження представникам Державного бюро розслідувань за російську мову під час затримання фігуранта справи про закупівлі одягу для Збройних сил Романа Гринкевича в Одесі і закликав їх дотримуватися положень закону про державну мову.

«На застосування недержавної мови представниками правоохоронних органів критикою спалахнули соцмережі. Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав і звертаються до мене з проханням втрутитися в ситуацію. При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватися державною мовою. Сподіваюся, що надалі таких інцидентів не буде», – заявив Кремінь.

22 січня Державне бюро розслідувань поширило відео затримання Романа Гринкевича, на якому чути, як працівники ДБР звертаються до підозрюваного російською мовою. У коментарях до відео розкритикували слідчих за недержавну мову під час затримання.

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у коментарі hromadske заявила про проведену «виховну роботу». «Все виправили», – сказала вона. На YouTube-каналі ДБР зʼявилося нове відео затримання – з субтитрами українською.

Згідно з законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», до осіб, які зобов’язані володіти державною мовою і застосовувати її під час виконання службових обов’язків належать і правоохоронців.

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