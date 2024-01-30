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Новини | Корупція

Україна поліпшила показники в Індексі сприйняття корупції – Transparency International

Світові лідери майже не змінилися. Очолюють рейтинг Данія (90 балів), Фінляндія (87 балів), Нова Зеландія (85 балів) та Норвегія (84 бали).
Світові лідери майже не змінилися. Очолюють рейтинг Данія (90 балів), Фінляндія (87 балів), Нова Зеландія (85 балів) та Норвегія (84 бали).

Україна отримала 36 балів зі 100 в Індексі сприйняття корупції за 2023 рік і стала 104-ю серед 180 країн. Зростання на три бали стало одним із найкращих результатів у світі, повідомляє міжнародна організація Transparency International.

«Україна продемонструвала непоганий результат цьогоріч і прогресивну динаміку за 10 років. Зараз ми вже доросли до показників країн-кандидаток в ЄС… Ми розбудували антикорупційну екосистему з нуля і вже маємо реальні вироки за топкорупцію, але нам все ще треба дуже багато працювати, щоб наздогнати показники країн ЄС», – відзначив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

Водночас він відзначив, що «якщо випадки тиску на журналістів та представників громадськості й надалі продовжуватимуться, якщо влада втручатиметься у різні сфери держуправління, а корупційні скандали, пов’язані з обороною, не стихатимуть, ми можемо дуже швидко втратити наші досягнення».

Серед сусідів, які є членами Євросоюзу, найближчою до України є Угорщина, яка з 42 балами обіймає 76-те місце в Індексі сприйняття корупції (таку ж позицію має Молдова). На один бал більше за Україну отримала Білорусь (це 98-ме місце рейтингу). Росія з 26 балами є 141-ю зі 180 країн, що оцінювалися.

Світові лідери в цій царині майже не змінилися. Очолюють рейтинг Данія (90 балів), Фінляндія (87 балів), Нова Зеландія (85 балів) та Норвегія (84 бали). Найгіршими є Сомалі (11 балів), Південний Судан, Венесуела та Сирія (13 балів).

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