Україна поліпшила показники в Індексі сприйняття корупції – Transparency International

Україна отримала 36 балів зі 100 в Індексі сприйняття корупції за 2023 рік і стала 104-ю серед 180 країн. Зростання на три бали стало одним із найкращих результатів у світі, повідомляє міжнародна організація Transparency International.

«Україна продемонструвала непоганий результат цьогоріч і прогресивну динаміку за 10 років. Зараз ми вже доросли до показників країн-кандидаток в ЄС… Ми розбудували антикорупційну екосистему з нуля і вже маємо реальні вироки за топкорупцію, але нам все ще треба дуже багато працювати, щоб наздогнати показники країн ЄС», – відзначив виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик.

Водночас він відзначив, що «якщо випадки тиску на журналістів та представників громадськості й надалі продовжуватимуться, якщо влада втручатиметься у різні сфери держуправління, а корупційні скандали, пов’язані з обороною, не стихатимуть, ми можемо дуже швидко втратити наші досягнення».

Серед сусідів, які є членами Євросоюзу, найближчою до України є Угорщина, яка з 42 балами обіймає 76-те місце в Індексі сприйняття корупції (таку ж позицію має Молдова). На один бал більше за Україну отримала Білорусь (це 98-ме місце рейтингу). Росія з 26 балами є 141-ю зі 180 країн, що оцінювалися.

Світові лідери в цій царині майже не змінилися. Очолюють рейтинг Данія (90 балів), Фінляндія (87 балів), Нова Зеландія (85 балів) та Норвегія (84 бали). Найгіршими є Сомалі (11 балів), Південний Судан, Венесуела та Сирія (13 балів).