У НАБУ кажуть, що передали до суду справу щодо нардепа, якого підозрюють в отриманні хабаря у 85 тисяч доларів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро скерували до суду справу щодо чинного народного депутата України, якого обвинувачують в одержанні 85 тисяч доларів неправомірної вигоди, повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідчих, за гроші народний депутат обіцяв бізнесменові передати земельні ділянки, які знаходяться у власності Національної академії аграрних наук України.

«За кожен гектар аграрій мав надати 130 доларів США неправомірної вигоди. В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки земель площею 1700 гектарів сума неправомірної вигоди становила 221 тисяч доларів США. З них 85 тисяч доларів США підприємець мав передати авансом до початку обробки. Під час передачі цих коштів нардепа і двох його спільників викрили «на гарячому», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці прізвища підозрюваного не називають, однак, у повідомленні НАБУ йдеться, що затриманий – голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України. Раніше відомство очолював народний депутат від «Слуги народу» Анатолій Гунько.

У серпні 2023 року правоохоронці повідомили Анатолію Гуньку про підозру в отриманні хабаря. 9 серпня Вищий антикорупційний суд заарештував Гунька на два місяці з альтернативою застави 30 мільйонів гривень, пізніше Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави втричі.

10 серпня 2023 року Анатолія Гунька виключили із фракції «Слуга народу».

18 жовтня 2023 року за народного депутата внесли заставу в розмірі 10 мільйонів гривень.