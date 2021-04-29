Попри обмеження, «слуги народу» під час локдауну збирались у готельно-ресторанному комплексі – «Схеми»

Під час дії посилених карантинних обмежень народні депутати від партії «Слуга народу» Андрій Мотовиловець, Анатолій Гунько і Артем Культенко та їхні однопартійці-депутати з Київської обласної ради провели кількагодинну зустріч у заміському готельно-ресторанному комплексі Koncha Zaspa Park. Співвласником ресторану в цьому закладі є депутат Київської облради від «СН» Сергій Левченко, який теж був присутній на зустрічі. Це відбулося під час дії запроваджених владою заборон на масові зібрання, заборони роботи конференц-залів в готелях та обслуговування сторонніх відвідувачів. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший). Деякі учасники зустрічі пояснили зібрання у комплексі «паралізованою роботою облради» і неможливістю знайти «інший коворкінг».

20 квітня близько 17:00 «Схеми» помітили на парковці заміського комплексу Koncha Zaspa Park в районі Обухівської траси Range Rover, зареєстрований на народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька, та більш як десять автомобілів преміум-класу.

Журналісти з’ясували, що прогулятися закладом можна лише у супроводі менеджера або якщо орендований номер у готелі комплексу. Менеджер готелю пояснив велике скупчення автівок біля входу тим, що це – мешканці готелю.

Утім, виявилось, що ті, хто зміг потрапити у заклад – це здебільшого депутати, які приїхали на зустріч. Зокрема, журналісти зустріли тут таких депутатів від партії «Слуга народу» з Київської обласної ради: Олексія Мешкова, Андрія Кріпака, Романа Буковського, Дениса Січевого, Ігоря Колтунова, Станіслава Семергея, Станіслава Вихора, Вадима Геращенка разом із сином-депутатом Бучанської міськради, теж від президентської партії – Микитою Геращенком.

«Схеми» також помітили там BMW, номери якої зареєстровані на депутатку від «Слуги народу» з Київської облради Наталію Гунько.

З території комплексу виїжджав також Mercedes S класу, яким користується народний депутат, заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко.

Одним з останніх після 21:00 заклад залишив депутат Київської облради від «Слуги народу» та співвласник ресторану у цьому комплексі Сергій Левченко.

У ЗМІ було опубліковане й інше відео цієї зустрічі, на якому добре видно й інших депутатів від «Слуги народу», а також те, що зустрічав їх особисто Левченко.

«Запровадженими владою правилами забороняються масові зібрання більш як 20 осіб , ресторани готелю мають працювати лише на сніданки та доставку у номер, обслуговування тих, хто не проживає в готелі, заборонене, як і робота готельних конференц-залів », – йдеться у розслідуванні.

У коментарі «Схемам» Сергій Левченко пояснив: «Ресторан у мене зачинений. У мене комплекс зачинений. Ресторан розташований на терасі, величезні вікна, величезний панорамний вид – видно, що ресторан зачинений. Конференц-зал, у якому розміщується дев’ятеро людей… Приїхало дев’ять-вісім депутатів. Я з ними зустрівся в конференц-залі. Ми з ними переговорили – і буквально за деякий час ці депутати поїхали. Ми ось так зустрічаємося, спілкуємось. А як же нам, не працювати?»

Очільник Київської обласної організації «Слуги народу» Андрій Мотовиловець, який, за даними журналістів, виступив ініціатором цього зібрання, повідомив: «Захід був терміновий й ініціював його я. У нас була кризова ситуація в Київській обласній раді. Стояло питання про збір підписів щодо сесії. Політична відповідальність на мені по цій зустрічі. У зв’язку з тим, що багато хто перебував не на території Києва і важко було в’їхати, бо були затори, було прийняте рішення, що ми можемо зустрітися в конференц-залі в готелі».

На запитання журналіста, скільки осіб відвідало захід та чи було там організоване ресторанне обслуговування, Мотовиловець відповів: «Там було двадцять людей... Двадцять людей плюс народні депутати. Там були присутні напої».

«Я розумію, що ми на межі закону щодо цієї зустрічі, але, розуміючи всі ризики, мені терміново була потрібна ця зустріч для того, щоб ми вибудували майбутню роботу. Є заборона зустрічей в готелях, якщо ти не є резидентом готелю. І це дійсно є порушенням. Коли ми всі зібралися в конференц-залі. Але іншого коворкінгу я не знайшов, який є за містом, де ми можемо провести зустріч», – пояснив народний депутат.

27 квітня стало відомо, що Наталію Гунько зі «Слуги народу», автівку якої «Схеми» зафіксували на території комплексу 20 квітня, обрано новою головою Київської облради.

Також раніше «Схеми» повідомляли, що голова бюджетного комітету ВР зі «Слуги народу» Арістов неодноразово відвідував ресторан під час локдауну.