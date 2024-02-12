НАБУ підозрює 6 колишніх чиновників у заволодінні нафтопродуктами на майже 1 млрд грн

Детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом чиновникам, яких підозрюють у заволодінні нафтопродуктами на загальну суму 967 мільйонів гривень, арештованими у справі власника групи «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК). Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Серед підозрюваних:

колишній в.о. глави Адміністрації президента України, народний депутат України, керівник одного з комітетів Верховної Ради України;

підприємець;

колишній директор державного підприємства;

колишній заступник директора державного підприємства;

менеджер державного підприємства;

керівник приватного товариства.

У САП нагадали, що у 2014 році рішенням суду накладено арешт на нафтопродукти, ввезені в Україну з порушенням законодавства.

«У межах досудового розслідування встановлено, що підприємець, діяльність якого повʼязана з реалізацією нафтових продуктів, та топпосадовець Адміністрації президента України з метою заволодіння цим арештованим майном розробили злочинну схему. Задля її реалізації особи залучили підконтрольних осіб, яких призначили на посади державного підприємства», – йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці вважають, що арештовані пально-мастильні матеріали були реалізовані за заниженими цінами «підконтрольній організатору схеми компанії», а до державного бюджету кошти так і не надійшли «оскільки компанія сплатила лише частину з них, але і ті були виведені на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання».

У результаті протягом 2014–2018 років інтересам держави завдано збитків на суму 967 мільйонів гривень, наголошує САП.

У пресслужбі САП не називають прізвищ фігурантів справи, але вранці 12 лютого українські медіа поширили інформацію, що до провадження міг бути залучений колишній народний депутат Сергій Пашинський.

Пашинський написав у своєму фейсбуці, що зранку до нього прийшли з обшуками представники СБУ та НАБУ. Він запевнив, що обшуки стосуються справи, коли він у 2015 році звернувся до президента з проханням покрити дефіцит пального в ЗСУ пальним російської нафтової компанії «Роснєфть».

«Справа щодо передачі «пального Курченка», а насправді пального кремлівської «Роснєфті» державі – за часів мародерства Януковича цей олігарх наживився активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014 році вдалося передати державним нафтовим операторам», – вважає Пашинський.

Також він заперечив інформацію про вручення йому підозри.

Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України. Тимчасово виконував обовʼязки голови Адміністрації президента України з 5 березня до 10 червня 2014 року.

Генеральна прокуратура України визнала групу компаній СЄПЕК Сергія Курченка, якого зараховують до близького оточення колишнього президента Віктора Януковича, злочинною організацією і повідомила про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010–2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема компаній «Нафтогаз» та «Укргазвидобування», а також Національного банку України».