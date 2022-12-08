САП: справу проти Курченка направили в суд

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє, що спільно з НАБУ направила до суду обвинувальний акт стосовно власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), який входив до злочинної організації, очолюваної колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Ім’я обвинуваченого в повідомленні не вказане, але відомо, що власником СЄПЕК є бізнесмен Сергій Курченко.

«У ході досудового розслідування слідчі Генеральної прокуратури, прокурори САП і детективи НАБУ здобули докази, які свідчать про організацію зазначеною особою низки злочинів, зокрема заволодіння та подальшої легалізації майна і понад 12 мільярдів гривень коштів низки державних підприємств, зокрема ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», ПАТ «Аграрний фонд»), Національного банку України та інших банківських установ, серед яких ПАТ «Реал Банк», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», – йдеться в повідомленні.

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У САП нагадали, що до вересня 2020 року досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювалося тодішньою Генеральною прокуратурою України, а потім, відповідно до постанови генерального прокурора, проведення досудового розслідування доручили детективам НАБУ.

Рішеннями судів в Україні на майно Сергія Курченка накладено арешт, а щодо нього самого винесено рішення про заочне засудження, зокрема, у справі про створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010-2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств». За даними СБУ, Курченко переховується в Росії. Сергій Курченко, якого зараховують до близького оточення колишнього президента Віктора Януковича, перебуває під санкціями ЄС.

Навесні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила «максимальні санкції» проти майже 30 експосадовців часів президентства Віктора Януковича, зокрема і проти Курченка.