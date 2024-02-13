Суд взяв під варту одного з фігурантів справи про заволодіння нафтопродуктами на майже 1 млрд грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з організаторів схеми заволодіння нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).



Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,360 млн грн застави.



У разі внесення застави фігурант справи буде зобов’язаний:

прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;

не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні.

здати на зберігання закордонний паспорт

носити електронний засіб контролю.



Детективи НАБУ 12 лютого у цій справі повідомили про підозру шістьом чиновникам. Серед підозрюваних: колишній в.о. глави Адміністрації президента України, народний депутат України, керівник одного з комітетів Верховної Ради України; підприємець; колишній директор а заступник держпідприємства, менеджер, керівник приватного товариства.

Правоохоронці вважають, що арештовані пально-мастильні матеріали були реалізовані за заниженими цінами «підконтрольній організатору схеми компанії», а до державного бюджету кошти так і не надійшли «оскільки компанія сплатила лише частину з них, але і ті були виведені на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання».

У результаті протягом 2014–2018 років інтересам держави завдано збитків на суму 967 мільйонів гривень, наголошує САП.

Правоохоронці не називали прізвищ фігурантів справи, але українські медіа поширили інформацію, що до провадження міг бути залучений колишній народний депутат Сергій Пашинський.

Пашинський підтвердив вручення йому підозри, але звинувачення відкинув.

«Слідчі СБУ та НАБУ вручили мені підозру за так зване «розкрадання» палива «Роснефті», яким в інтересах росіян торгував зрадник Курченко. Усе так зване «розкрадання» полягало в конфіскації цього палива та передачі його на користь ЗСУ. Звинувачення відкидаю. Вбачаю в діях правоохоронців опосередковану роботу на країну-агресора, якій заради зриву боєздатності ЗСУ конче потрібно усунути мене від моїх посадових обов’язків як голови «Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України», – написав він у своєму фейсбуці.

Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України. Тимчасово виконував обовʼязки голови Адміністрації президента України з 5 березня до 10 червня 2014 року.