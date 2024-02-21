У Міноборони анонсували застосунок для військових «Армія +»

Міністерство оборони України створює застосунок «Армія +» для військових, який дозволить за допомогою смартфону отримувати документи, писати відгуки і навчатися, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Наше рішення – оцифрувати максимально все. Рапорт у декілька кліків, посвідчення захисника, відгук щодо служби, скарги та ідеї, комплексна база знань онлайн, можливість для самоосвіти – все це буде у єдиному місці. У застосунку Армія+», – зазначив міністр.

Як обіцяють у міністерстві, у застосунку «Армія +» будуть доступні:

електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;

комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби;

форми зворотного зв’язку – для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;

для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних; навчальні онлайн курси для саморозвитку.

У Міністерстві оборони обіцяють запустити застосунок влітку 2024 року.

Раніше повідомлялося, що на початку другого кварталу 2024 року в Україні планують запустити електронний кабінет військовозобов’язаного.

16 січня 2023 року Верховна Рада України 16 січня ухвалила в другому читанні законопроєкт, який передбачає створення єдиного реєстру військовозобовʼязаних.

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах: Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Державної міграційної служби та інших відомств.