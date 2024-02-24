Британська розвідка прокоментувала втрати Росії за два роки повномасштабної війни в Україні

Росія відрядила близько 130 батальйонно-тактичних груп до України на початку повномасштабного вторгнення – про це заявила розвідка Великої Британії в зведенні, опублікованому 24 лютого Міністерством оборони країни.

До цього угруповання, за оцінкою розвідки, входили близько 1 300 танків, понад 5 тисяч бойових машин піхоти та бронетранспортерів та щонайменше 100 тисяч військових.

«За два роки конфлікту втрати Росії відповідають і в багатьох випадках перевищують початковий склад її військ. Підтверджені російські втрати включають понад 2 700 танків та 5 тисяч БМП і бронетранспортерів. Вбитими та пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тисяч військових», – йдеться в повідомленні.

Водночас мобілізація та рекрутинг, а також виробництво та ремонт техніки дозволили РФ поповнити втрати. За оцінкою британської розвідки, наразі чисельність російських військ в Україні більша, ніж була на початку вторгнення, що дозволяє їй «втілювати стратегію виснаження проти української армії».

Генштаб Збройних сил України вранці 24 лютого оцінив загальні втрати Росії за час повномасштабної війни у понад 409 тисяч військових.

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Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Президент України Володимир Зеленський напередодні в інтерв’ю американському каналу Fox News заявив, що на кожного військового, якого втрачає Україна, Росія втрачає п’ятьох.

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

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У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».