Сили оборони збили розвідувальний російський літак А-50 – Олещук

У п’ятницю, 23 лютого, у Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.

«А-50 із позивним «Баян» долітався! Вітаю окупантів «С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!», – розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.

У Міноборони РФ цю інформацію не коментували.

Наразі це третя втрата російського А-50. Раніше аналогічний літак вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі в лютому 2023 року, а 14 січня 2024 року Повітряні сили ЗСУ збили літаки А-50 та Іл-22.

А-50 — російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, завдяки якому сили РФ керують атаками своєї ударної авіації та виявляють у небі українські літаки.

Раніше, 15 січня, українські медіа з посиланням на свої джерела повідомляли, що ввечері 14 січня українські військові збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50, а також підбили ІЛ-22.

Згодом тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що військові Повітряних сил ЗСУ знищили російські літаки А-50 та Іл-22.

У Міноборони РФ ці дані не коментували. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремля немає інформації про збиття ЗСУ російських літаків.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила 331 літак. Москва про втрати своєї техніки не повідомляє.