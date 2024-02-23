У окупованій Євпаторії встановили пам’ятник учасникам війни проти України

У Євпаторії в окупованому Криму встановили пам’ятник російським військовим, які загинули в ході повномасштабного вторгнення в Україну, повідомила російська адміністрація міста.

Фото пам’ятника оприлюднив проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Пам’ятник встановили у сквері біля каплиці святого Георгія Переможця. Поруч із ним розмістили гранітну плиту з іменами 39 євпаторійців, які загинули на війні проти України. З обох боків постаменту розміщені латинські літери «Z» і «V» – символи російського вторгнення.

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Журналістам Крим.Реалії вже вдалося встановити особи понад 620 загиблих з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російських військових із Криму та Севастополя. Російська сторона офіційно не публікує дані про втрати.

За даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим, на анексованому півострові поховали вже 680 російських військових, які загинули на війні проти України. 511 із них, ймовірно, були громадянами України.