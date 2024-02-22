У Криму затримали кримськотатарську активістку Лутфіє Зудієву

У будинку правозахисниці та активістки «Кримської солідарності» Лутфіє Зудієвої в Джанкої вранці 22 лютого пройшов обшук, її затримали, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Кримська солідарність» повідомляє, що до будинку правозахисниці під’їхали автомобілі без номерних знаків. З них вийшли співробітники у масках та пройшли до будинку.

Після обшуку Зудієву відвезли до «Центру протидії екстремізму» у Сімферополі. На момент обшуку в будинку перебували неповнолітні діти 12 років та дев’яти років.

«Сьогодні о 6-й ранку я прокинувся від тупоту. Подивившись на камеру, я зрозумів, що це співробітники правоохоронних органів. Перестрибнувши через паркан, вони відчинили хвіртку і ввійшли у двір. Вони голосно стукали у двері. Я попросив почекати, бо ми вдягалися. Вони пред’явили ухвалу Київського районного суду, про те, що у нас буде проводиться обстеження. Але практично вони провели обшук, вони скрізь копирсалися, змусили витягувати речі, щоб їх оглянути», — прокоментував чоловік активістки, Сейтасан Чикієв.

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Під час обшуку в будинку Зудієвої силовики вилучили реєстратор відеоспостереження, всі телефони, флеш-накопичувачі та ноутбук.

Повідомляється, що до місця обшуку прибули адвокати Еміль Курбедінов та Едем Семедляєв. Вони спробували пройти до будинку, але їх не пропустили.

27 липня 2023 року під будівлею російського Верховного суду Криму в Сімферополі російські силовики затримували людей, які прийшли підтримувати Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, у справі яких було призначено розгляд апеляційної скарги. Серед затриманих були двоє журналістів «Кримської солідарності» та правозахисниця Лутфіє Зудієва. Її тоді оштрафували на 12 тисяч рублів.