Знайома кримського активіста Каракашева повідомила про його вихід із колонії РФ після 6 років

Засуджений у Росії кримський активіст із Євпаторії Євген Каракашев вийшов із Балашівської в’язниці Саратовської області РФ після шести років ув’язнення. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на знайому Каракашева.

«Женя Каракашев вийшов із Балашівської в’язниці», – написала вона.

Активіста затримали в окупованій Євпаторії в 2018 році за звинуваченням у «закликах до тероризму» у російській соцмережі «ВКонтакті».

Читайте також: «Неправда, що Крим взяли без єдиного пострілу»: свідчення про окупацію Росією півострова

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону в квітні 2019 року засудив кримчанина до 6 років колонії загального режиму.

Каракашев відбув частину терміну у виправній колонії-1 Кабардино-Балкарії, де його майже весь час тримали в єдиному приміщенні камерного типу. Це найсуворіша ізоляція для злісних порушників встановленого порядку відбування покарання від інших категорій засуджених.

У листопаді 2022 року чоловіка перевели до Балашівської в’язниці.