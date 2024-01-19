«КримSOS»: Росія етапувала на свою територію щонайменше 55 кримчан за два роки

З лютого 2022 року щонайменше 55 жертв політично мотивованих переслідувань з окупованого Криму були етаповані до в’язниць та виправних колоній на території Росії – про це 19 січня повідомив аналітик правозахисної організації «КримSOS» Євген Ярошенко.

За його словами, деяких кримчан перевозять до таких віддалених місць (наприклад, Челябінська область або Красноярський край РФ), що рідні та адвокати майже не можуть їх відвідувати.

Зокрема, 18 січня етапували фігуранта «справи кримських мусульман» Арсена Абхаїрова. Із в’язниці в Єнісейську (Красноярський край Росії) кримського татарина відправили до колонії суворого режиму в Бурятії.

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Ярошенко каже, що Абхаїров та 106 інших громадян України в окупованому Криму зазнали незаконного переслідування за звинуваченнями в діях, які не є злочином за українським законодавством.

Арсена Абхаїрова та ще двох кримських татар – Ескендера Абдулганієва та Рустема Емірусеїнова – затримали у лютому 2019 року у селищі Жовтневе Червоногвардійського району Криму. ФСБ Росії стверджувала, що кримчани причетні до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 3 листопада засудив трьох фігурантів червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» на 42 роки ув’язнення.

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Так, Рустему Емірусєїнову дали 17 років із відбуванням перших двох років у в’язниці, решта – на строгому режимі. Арсену Абхаирову – 13 років із відбуванням перших двох років у в’язниці. Ескендер Абдулганієв – 12 років, також з відбуванням у в’язниці перших двох років.

У грудні постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що станом на кінець грудня 2023 року зафіксовано 191 випадок позбавлення волі з політичних мотивів щодо жителів Криму, 123 з них – кримські татари.