Ташева: в Росії 191 особа з Криму позбавлена волі з політичних мотивів, 123 з них – кримські татари

Постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що станом на грудень 2023 року зафіксовано 191 випадок позбавлення волі з політичних мотивів щодо жителів окупованого Криму, 123 з них – кримські татари. Про це вона розповіла у Києві 19 грудня під час брифінгу, присвяченого підсумкам роботи відомства у 2023 році, відповідаючи на запитання проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Усі справи ведуть відповідні органи Російської Федерації, звинувачуючи кримчан у «тероризмі» й «диверсіях». За словами Ташевої, всі списки політв’язнів передають міжнародним партнерам, до Офісу президента України і на обмін, але найближчим часом не очікується звільнення когось із політичних ув’язнених.

Водночас заступниця представника Марія Томак додала, що Представництво з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну зіткнулося з таким явищем, як цивільні заручники, їх, за попередніми даними, налічується близько 140 осіб.

Це, як правило, жителі частин окупованих Росією Херсонської і Запорізької областей, яких насильно вивезли до Криму, утримують окремо, до них також застосовуються методи насильства. Серед них – 75-річний громадянин Іспанії. Спільно з іншими органами влади, Представництво веде відповідну роботу в цьому напрямку, сказала Томак.

19 грудня президент України Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції заявив, що ситуація зі звільненням кримських в’язнів Кремля, зокрема позаштатного журналіста Крим.Реалії Владислава Єсипенка, залишається «складною».

Раніше правозахисники Центру прав людини ZMINA і Кримської правозахисної групи, які брали участь у саміті «Кримська платформа», зазначали, що цивільні особи, зокрема політв’язні в окупованому Криму, набагато рідше потрапляють на обмін, ніж військовополонені.