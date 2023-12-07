Засудженого в РФ кримчанина Бектемірова побили в колонії – дружина

Засудженого на 11 років позбавлення волі у справі кримських мусульман кримського магістра ісламських наук і філології арабської мови Вадима Бектемірова побили співробітники російської Федеральної служби виконання покарань у колонії №6 російського Санкт-Петербурга. У нього також відібрали ліки і Коран. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на дружину ув’язненого Лемару Бектемірову.

Про те, що його побили, Лемара Бектемірова дізналася не одразу. Чоловік зміг зателефонувати телефоном тільки після того, як його вивели з карантину.

За її словами, наразі «його самопочуття задовільне і йому дають читати намаз». Про те, хто саме стоїть за побиттям, Лемара Бектемірова не знає, пише «Кримська солідарність».

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Вадима Бектемирова етапували до колонії №6 Санкт-Петербурга 16 листопада 2023 року – відповідне повідомлення дружина Бектемирова отримала від начальника колонії Костянтина Бубнова. Про те, що кримського татарина етапували з в’язниці міста Єлець Липецької області Росії, стало відомо ще 21 вересня, але лист від адміністрації пенітенціарної установи дійшов до Лемари Бектемірової лише 20 листопада.

7 липня 2020 року в ході масових обшуків у Криму були затримані семеро людей: Ісмет Ібрагімов, Зекір’я Муратов, Вадим Бектеміров, Еміль Зіядінов, Алім Суф’янов, Сейран Хайредінов були заарештовані в залі суду і поміщені до слідчого ізолятора Сімферополя. Олександра Сізікова, який має інвалідність 1 групи по зору, було відправлено під домашній арешт. Усіх затриманих звинувачували в причетності до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії.