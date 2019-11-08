Денісова звернулася до омбудсмена Росії через «сувору ізоляцію» лівого активіста в Євпаторії

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена Росії Тетяни Москалькової через сувору ізоляію засудженого лівого активіста з Євпаторії Євгенія Каракашева в російській колонії. Про це Денісова повідомила у своєму Фейсбуці.

«Стосовно засудженого за політично вмотивованими звинуваченнями громадянина України Євгена Каракашева прийнято незаконне рішення про його переведення на один рік в єдине приміщення камерного типу з більш суворими умовами тримання. За уточненою інформацією, громадянина України вже вдруге незаконно поміщають до штрафного ізолятора за надуманими обвинуваченнями через нібито порушення форми одягу», – написала Денісова.

Українська омбудсмен просить Москалькову «вжити невідкладних заходів щодо забезпечення відповідних умов тримання та надання кваліфікованої медичної допомоги» Каракашеву.

За інформацією української омбусмена, Євген Каракашев має проблеми зі здоров’ям, зокрема скаржиться на сильний біль у спині.

Реакції російського боку на це звернення наразі немає.

7 листопада стало відомо, що лівого активіста з Євпаторії Євгена Каракашева у виправній колонії №3 Кабардино-Балкарії в Росії на рік відправили до єдине приміщення камерного типу. У Росії це найбільш сувора форма ізоляції злісних порушників порядку відбуття покарання від інших засуджених.

19 квітня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 19 квітня визнав винним лівого активіста з анексованої Євпаторії Євгена Каракашева.

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Його звинувачували в «закликах до тероризму» у соцмережі «Вконтакте» і засудили до шести років колонії загального режиму із забороною адміністрування інтернет-сайтів терміном на два роки.

15 серпня Верховний суд Росії залишив цей вирок у силі.

Співробітники російського Слідчого комітету затримали Каракашева в Євпаторії 1 лютого 2018 року.

За словами адвоката Каракашева Олексія Ладіна, справа проти його клієнта ґрунтується на листуванні кримчанина у закритій групі VK.

1 березня 2018 року у Севастополі у «справі Каракашева» пройшли обшуки в будинках лівих активістів Олексія Шостаковича, Олексія Присяжнюка, Ігоря Панюти, Івана Маркова та Артема Воробйова.