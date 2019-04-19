Крим: лівого активіста Каракашева засудили до 6 років в’язниці

Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 19 квітня визнав винним лівого активіста з Євпаторії Євгена Каракашева у справі про заклики до тероризму у соцмережі «Вконтакте», повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Суд засудив його до 6 років колонії загального режиму із забороною адміністрування інтернет-сайтів терміном на 2 роки.

Російська прокуратура просила для нього 9 років колонії загального режиму. Активіст звинувачення відкидає.

Співробітники російського Слідчого комітету затримали Каракашева в Євпаторії 1 лютого 2018 року.

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За словами адвоката Каракашева Олексія Ладіна, справа проти його клієнта ґрунтується на листуванні кримчанина у закритій групі VK.

1 березня 2018 року у Севастополі у «справі Каракашева» пройшли обшуки в будинках лівих активістів Олексія Шостаковича, Олексія Присяжнюка, Ігоря Панюти, Івана Маркова та Артема Воробйова.