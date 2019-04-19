Суд в Криму залишив під арештом фігуранта справи «Хізб ут-Тахрір» Емірусеінова

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 19 квітня залишив під вартою затриманого в лютому фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Рустема Емірусеінова. Про це повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«Суд відхилив апеляційну скаргу. Запобіжний захід залишається колишній, тобто, утримання під вартою до 13 липня 2019 року», – мовиться у повідомленні.

14 лютого в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганіева, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова.

15 лютого в Сімферополі підконтрольний Кремлю Київський райсуд заарештував трьох затриманих кримських татар за підозрою в участі в забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список об’єднань, названих «терористичними». Цю заборону в Росії поширили і на анексований Крим.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави, яка окупує.