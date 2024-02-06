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«Кримськотатарський ресурсний центр» став «небажаною організацією» в Росії

«Кримськотатарський ресурсний центр» представляє документальний фільм «Поверніть мого тата», Київ, 2021 рік
«Кримськотатарський ресурсний центр» представляє документальний фільм «Поверніть мого тата», Київ, 2021 рік

Міністерство юстиції РФ оновило реєстр «небажаних» організацій, додавши до нього український «Кримськотатарський ресурсний центр», а також міжнародне обʼєднання профспілок IndustriALL і японський «Союз за повернення Північних територій».

«Кримськотатарський ресурсний центр», згідно із сайтом організації, з 2015 року захищає права кримських татар як корінного народу Криму, допомагає політвʼязням та «підтримує культурні, освітні, адвокаційні та демократичні ініціативи, повʼязані з Кримом та кримськотатарським народом».

Організація IndustriALL Global Union зареєстрована у Швейцарії. Судячи з її сайту, організація була заснована в 2012 році, вона представляє інтереси 50 мільйонів працівників гірничодобувної, обробної та енергетичної галузей у 140 країнах.

На сайті «Союзу за повернення Північних територій» ідеться про те, що організація виступає за повернення шляхом «мирних дипломатичних переговорів» підконтрольних РФ островів Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, окупованих СРСР під час Другої світової війни.

У списку «небажаних», який існує у Росії з 2015 року, вже понад 130 організацій. За співробітництво з «небажаними» організаціями російське законодавство передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.

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