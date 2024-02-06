«Кримськотатарський ресурсний центр» став «небажаною організацією» в Росії

Міністерство юстиції РФ оновило реєстр «небажаних» організацій, додавши до нього український «Кримськотатарський ресурсний центр», а також міжнародне обʼєднання профспілок IndustriALL і японський «Союз за повернення Північних територій».

«Кримськотатарський ресурсний центр», згідно із сайтом організації, з 2015 року захищає права кримських татар як корінного народу Криму, допомагає політвʼязням та «підтримує культурні, освітні, адвокаційні та демократичні ініціативи, повʼязані з Кримом та кримськотатарським народом».

Організація IndustriALL Global Union зареєстрована у Швейцарії. Судячи з її сайту, організація була заснована в 2012 році, вона представляє інтереси 50 мільйонів працівників гірничодобувної, обробної та енергетичної галузей у 140 країнах.

На сайті «Союзу за повернення Північних територій» ідеться про те, що організація виступає за повернення шляхом «мирних дипломатичних переговорів» підконтрольних РФ островів Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, окупованих СРСР під час Другої світової війни.

У списку «небажаних», який існує у Росії з 2015 року, вже понад 130 організацій. За співробітництво з «небажаними» організаціями російське законодавство передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.